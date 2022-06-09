Teknesini denize indirmek için aracıyla caretta carettaların yuvalama alanına girdi

Antalya’nın Kemer ilçesinde, teknesini denize indirmek için aracıyla caretta carettaların yuvalama alanı giren kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıralı Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanı olan sahile bir kişinin aracıyla girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknesini denize indirmek isteyen B.A.’nın, kesin korunacak hassas alan statüsündeki sahilin çevresindeki çitleri kırarak aracıyla kumsala girdiğini belirledi.

B.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.