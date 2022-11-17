Tekirdağ’ın doğusu ve İstanbul’da sağanak uyarısı

İstanbul ile Tekirdağ’ın doğu ilçelerinde bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İstanbul geneli ve Tekirdağ’ın doğu ilçelerinde (Çerkezköy, Saray, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.