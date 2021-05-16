Tek ipte 10 uçurtma…

Osmaniye’de yaşayan işçi emeklisi Kamil Yanmaz tek ipe bağladığı 10 uçurtmayı uçurdu; görenler önce şaşırdı sonra hayranlıkla izledi.

Fotoğraflar: AA

Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Yanmaz, ‘tam kapanma’ sırasında vakit geçirmek için bir uğraş aradı. Çocukluğundan beri uçurtma uçurmayı seven Yanmaz, çocukları ve yeğenleriyle evinin terasından kendi yaptığı uçurtmaları uçurmaya başladı.

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Tek iple birden fazla uçurtma uçurmayı deneyen Yanmaz, önce dört uçurtmayla başlayıp sonunda sayıyı 10’a kadar çıkardı.

AA muhabirine, farklı şeyler yapmayı sevdiğini söyleyen Yanmaz, tek ipte birden fazla uçurtma uçurabilmek için çok sayıda deneme yaptığını belirterek, “Önce tek tek uçurdum. Sonra bunu artırsam nasıl olur dedim ve denemeye başladım. Önce 4 uçurtmayla başladım. Baktım uçuyorlar bunu 10’a çıkarayım dedim ve uçurdum” dedi.

Yanmaz, bundan sonraki hedefinin uçurtma sayısını 20’ye çıkarmak olduğunu söyledi.