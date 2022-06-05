Tedaviye alınan yaralı tilki yavrusu biberonla besleniyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi ediliyor.

Fotoğraflar: AA

İlçede bir kömürlük deposunda bitkin ve yaralı halde olan tilki yavrusunu görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğü’ne bildirdi. Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü’ne götürülen tilkiyi DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak teslim aldı.

Doğa koruma görevlilerince bakıma alınıp biberonla beslenen tilki yavrusu, gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edilecek.

Albayrak, AA muhabirine, tilki yavrusunun hafif şekilde gözünden yaralı olduğunu ama genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

‘Anneleri gelmezse alın’

Doğada bulunan yavruların annesiz kalmasıyla doğal dengenin de bozulabildiğini belirten Albayrak şöyle konuştu: “Doğada tek başına bulunan yavru hayvanların annesinin öldüğünden emin olmadan bulunduğu yerden alınmaması ve doğadan koparılmaması gerekiyor. Yavruların bulunduğu bölgede birgün süreyle gözlem yapılmalı, annelerin gelmesi durumunda alınmamalıdır. Bazen anneler, beslenmek amacıyla yuvaların bulunduğu bölgelerden uzaklaşabiliyor.”