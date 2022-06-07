Tedavi edilen kızıl şahin ve yavru kerkenezler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Antalya’da avcılık, araç çarpması ve yuvadan düşme gibi nedenlerle yaralanan kızıl şahin ve iki yavru kerkenez kuşu, tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kızıl şahin Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, yaralı ve hasta yaban hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu üstleniyor. Yaralı hayvanlar, veterinerler tarafından tedavi edilip, bakımı yapıldıktan sonra doğaya dönüyor.

​​​​​​​Hayvanat bahçesinin şube müdürü veteriner hekim Dr. Aygül Arsun, klinik cerrahi müdahaleleri ve bakımları yapılan yırtıcı kuşları, güçlerine kavuşuncaya kadar misafir ettiklerini, rehabilitasyon sürecinin ardından özgürlüklerine kavuşturduklarını anlattı.

Kerkenez yavruları beslendi

Yaralı hayvanları tedavi ederek doğal yaşamlarına dönmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Arsun şöyle devam etti: “Uzuv kaybı olan hayvanlarımızın da ömür boyu hayvanat bahçesinde bakımlarını sürdürüyoruz. Yıl başından bu yana 96 farklı türde yaralı kanatlı hayvan getirildi ve bunlardan 38’i doğal yaşamlarına geri döndü.”