Tedarik krizi Toyota’yı etkiledi: Üretimi düşürmeyi planlıyor

Toyota Motor, tedarik istikrarsızlıkları nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı ve Covid-19’un Çin’de süren etkisinden kaynaklanan tedarik zincirindeki kopukluklar otomobil üreticilerini etkiliyor.

İmalata yönelik başlıca tedarikçilerini bilgilendiren Toyota, mayıs üretimini küresel bazda yaklaşık 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.

AA’nın aktardığına göre bu kapsamda gelecek ay deniz aşırı üretim yaklaşık 500 bine, Japonya içi üretim ise 200 bine indirilecek.

Japon üretici geçen ay, nisan-haziran çeyreğinde aylık ortalama 800 bin araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.