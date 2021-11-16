TBP başkanı paylaştı: Akşam saat 10’dan sonra içki satan tekel bayisine 71 bin TL ceza kesilmiş

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Adıyaman’da tekel bayisi işleten esnafa akşam saat 10’dan sonra alkollü içki sattığı için 71 bin lira ceza kesildiğini duyurdu.

AKP’nin 2020 yılının ekim ayında Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte, saat 22:00-06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Türkiye’de 2013 yılından beri 22.00 ile 06.00 arası alkollü içki satışı yasak.

Aybaş, Twitter üzerinden söz konusu esnafın kendisine gönderdiği videoyu paylaştı. Kamuoyu yetkililerine seslendiklerini belirten TBP başkanı, “Bu cezalar 2013 yılından itibaren artarak hergün 100 lerce bayiye cezalar geliyor artık yeter diyoruz” diye yazdı.

Videoda konuşan Kazım Karagöz isimli esnaf, şunları söylüyor: “Tarım bakanına seslenmek istiyorum. Esnafa uyguladığınız bu cezalarla vicdanınız rahat uyuyor musunuz? Benim dükkanımı satsanız 71 milyar etmez. Türkiye’nin zararını, açığını, ekonomisinin boşluğunu, esnaftan mı çıkartacaksınız? Buyrun ben anahtarı verip dükkanı size teslim edeyim.”