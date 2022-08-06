Tayvan: Çin’e ait 20 savaş uçağı ve 14 gemi ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3’üncü gününde yerel saatle 17:00 itibarıyla (TSİ 12:00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Bakanlık, dün tatbikatların 2’inci gününde toplam 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti. Tatbikatın ilk gününde de 22 Çin savaş uçağının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattını geçtiği, Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan’ın ‘kara suları’ olarak gördüğü bölgeye düştüğü duyurulmuştu.

Yarın öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin’in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada’nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuş durumda. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanının ziyareti

Pelosi ve beraberindeki beş kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi’nin uçağının Tayvan’a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde “bir dizi askeri tatbikat” düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada’yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.