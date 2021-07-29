Tayland sokaklarında ‘maymun çeteleri’ arasında kavga

Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda turistin gidebildiği Tayland sokaklarında maymunlar arasında yiyecek artıkları için kavgalar yaşanıyor.

Turistlerin verdiği yiyeceklerden yoksun kalan maymunlar, görgü tanıklarına göre hiç olmadığı kadar çaresiz durumda. Ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle seyahat yasağı ilan edilmişti.

Tayland’ın merkezinde Lopburi’deki bir Budist tapınağının önünde yiyecek artıkları için karşı karşıya gelen maymunlar nedeniyle trafik dört dakika boyunca kilitlendi.

Kavgaya şahit olan Khun Itiphat isimli bir kişi ”İlk önce maymunların ciyaklayarak tartıştıklarını gördüm. Ardından yola çıkarak dövüşmeye başladılar. Bir grup zaten tapınak arazisindeydi. Diğer grup da terk edilmiş bir sinemanın içinden çıktı” dedi.

Yetkililer sokaklardaki maymunları kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Veteriner Supakarn Kaewchot, konu hakkında “Maymunlar turistlerin onları beslemesine çok alışkın ve şehir onlara kendi başlarının çaresine bakabilecekleri bir alan sağlamıyor. Turistlerin gelmemesiyle daha da agresifleştiler. Binaları işgal edip insanları evlerinden kaçmak zorunda bırakıyorlar” dedi.