Tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa uyarı: Kapatmaya kadar gidebilir

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’nin coğrafi işaretli tava ciğerinin satışında tarife dışı farklı fiyat uygulamaları nedeniyle esnafı uyardı.

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Kentin meşhur lezzetlerinden tava ciğerine mayıs ayında yüzde 36 zam gelmiş, porsiyonu 75 TL olmuştu. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği olarak olağanüstü toplantı düzenleyerek zam kararı aldıklarını açıklayan Cingöz, 150 gram tava ciğerin 75 TL’den satılacağını duyurmuştu.

İki aidat ceza

Basın açıklaması yapan Cingöz, tava ciğerin farklı fiyat tarifeleriyle satıldığı bilgisinin geldiğini belirterek bunu yapanları disipline sevk ettiklerini söyledi: “Bizim uyguladığımız ceza sınırı da belli, en üst seviye yani iki aidat, bu da 1300 liraya tekabül ediyor.”

Cingöz, tarifeye uymamanın tekrarlanması halinde cezanın iki katının yazıldığını yeniden tekrarlanması halindeyse işletmesinin kapatılmasına kadar ceza gelebileceğini söyledi.

Ciğerci esnafından bir kısmının kendi birliklerine bir bölümünün de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu ifade eden Cingöz, denetimlerin Ticaret Müdürlüğünce yapılması gerektiğini vurguladı ve yılbaşından sonra tarifenin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.