Edirne’nin ciğer sarmasına coğrafi işaret

Edirne’nin ciğer sarması coğrafi işaretle tescillendi.

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Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya’nın coğrafi işaret almış ürün sayısının 21’e, Edirne’ninse ciğer sarmayla 10’a yükseldiğini açıkladı.

Edirne’nin son yıllarda tava ciğeri öne çıksa da Rumeli usulü ciğer sarması da kent mutfağının en leziz yemekleri arasında yer alıyor.

Edirne ciğerinin gölgesinde kalan lezzetin Rumeli’den göçle Edirne’ye geldiği belirtiliyor.

Kentte bu lezzeti tutturabilen usta sayısının az olması nedeniyle sayılı lokantalarda tadılabilen ciğer sarma, kuzu ciğerinin zarından ayıklanıp kıymaya yakın doğranarak iç pilavla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Kuzunun karın zarı olarak da bilinen ‘kuzu gömleği’nin içine iç pilav top şeklinde sarılıyor. Fırına konulup nar gibi kızartılarak çıkartılan ciğer sarmayı, hem kentin yerlileri hem de turistler severek yiyor.

Edirne’nin deva-i misk tatlısı, badem ezmesi, Edirne beyaz peyniri, mis sabunu, tava ciğeri, Keşan satır eti, Siğilli bamyası, Meriç kara kavunu ve İpsala pirincinin de coğrafi işareti var.