Tanju Özcan’a ‘Suriyeliler’ açıklaması nedeniyle soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ‘Suriyelilerle ilgili’ açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tanju Özcan. Fotoğraf: AA

Özcan dün gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Belediye başkanı, Bolu’daki Suriyelilerle ilgili şunları söylemişti:

“Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu’da bir tane Arapça tabela yok.

Sonrasında baktım yeterince gidiş yok bu sefer sularına 10 kat zam yaptım, nikah ücretlerine zam yaptım. Bu da yasal değildi.”

Tunç’un Özcan hakkında soruşturma başlatıldığına dair X’teki açıklaması şöyle:

“Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.”