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Yaramazlara biraz batar!

Talip Aktaş: Gıda enflasyonunda Türkiye ilk beşte

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, pandemi sonrası tırmanışla Mart 2022’de ulaştığı rekor seviyenin ardından, aşağı yönlü seyirle kasım ayında bir önceki yılın düzeyine geldi. Uluslararası piyasalarda en fazla işlem gören et, süt ürünleri, tahıl, bitkisel yağ ve şekerden oluşan emtianın aylık fiyat değişimlerini izleyen endeks, dünyada doğrudan gıda kaynaklı enflasyonun ortadan kalktığına işaret ederken, az sayıda ülkede gıda fiyatlarındaki artış yüzde 100-320 aralığında seyrediyor. Gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ilk 5 ülke içinde Zimbabve, Lübnan ve Venezüela’nın ardından dördüncü sırayı Türkiye alıyor.                 

Talip Aktaş’ın yazısı


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