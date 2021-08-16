Taksim’de kadına tekme atan zabıtanın görevine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim’de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshetti.
Taksim Meydanı’nda 26 Temmuz’da yaşanan olayda tezgâhı kaldırılmak istenen seyyar satıcılarla zabıta arasında kavga çıkmış ve bir zabıta personelinin bir kadına tekme attığı kameralara yansımıştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından İBB olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Belediye, bugün zabıta personelinin işten çıkarıldığını duyurdu.
Açıklamada, “İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi” denildi.