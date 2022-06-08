Takım doktorunun tacizine uğrayan sporcular FBI’dan 1 milyar dolar talep ediyor

Olimpiyat madalyalı ABD’li cimnastikçi Simone Biles’ın da aralarında olduğu onlarca kadın, kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu bildirdikleri takım doktoru Larry Nassar’la ilgili ‘zamanında gerekeni yapmadığı’ gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) 1 milyar dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Biles (en solda),McKayla Maroney, Aly Raisman and Maggie Nichols ABD Senatosu’nun adalet komitesinde ifade vermişti. Fotoğraf: Reuters

2015’te FBI’ın Indianapolis’teki birimine üç cimnastikçinin Nassar tarafından taciz edildiği bildirilmişti. Ancak ‘yerel FBI yetkilileri’ soruşturma başlatmamıştı. 2016 yılının başında Los Angeles kentindeki FBI yetkilileri tarafından seks turizmi soruşturmasına adı karışan Nassar doktorluk yaptığı eyaletteki Michigan Eyalet Üniversitesi öncülüğünde başlatılan bir başka soruşturma kapsamında 2016 sonbaharında tutuklanmıştı. Bir seneyi aşkın süre yüzlerce kadını taciz eden Nassar 2017’de mahkeme tarafından suçlu bulunmuş, 40-175 yıla kadar hapse mahkum edilmişti.

Biles’ın dışında McKayla Maroney, Aly Raisman gibi cimnastikçileri de içeren 90’a yakın kadın sporcuyu temsil eden hukuk bürosu Manly, Stewart & Finaldi, yasaya göre, e-posta yoluyla bildirim yapılan FBI’ın soruşturma açma konusunda geç kaldığına dair suçlamayla ve tazminat talebiyle ilgili yanıt vermesi için altı ay süresi var. Gelen yanıta göre davası açılabilir ya da uzlaşma yoluna gidilebilir.

Aktif spor kariyerini bırakan cimnastikçi Maggie Nichols, ”Artık FBI’ın da hesap verme, sorumluluk alma zamanı geldi”, Michigan Üniversitesi’nin takımında yer alan Samantha Roy, ”Eğer FBI işini yapsaydı ben dahil yüzlerce kız öğrenciyi taciz edemezdi” dedi.

Biles soruşturma kapsamında ‘sistemin yaşananlara izin verdiğini’ vurgulamıştı.

Öğrencileri Nassar’ın tacizine uğrayan Michigan Eyalet Üniversitesi Nassar’a engel olamadığı için 300’ü aşkın kadına 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.