Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay’da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

‘CZN Burak’ adıyla tanınan şef Burak Özdemir, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla Taha Duymaz ve kardeşlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberi Taha Duymaz’ın ailesinden aldığını aktaran Özdemir, Duymaz’ın enkaz altında olmadığı ve ailesinin ‘prim’ yapmak için yalan söylediği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Tek bir şey soracağım. Taha’ya yapılan zorbalıklara değdi mi? Ben depremin ikinci günden itibaren oradaydım, o günden itibaren ‘Taha yalan söylüyor’ demeye başladınız. Gerçekten Allah’a havale ediyorum.”