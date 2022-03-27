Taha Akyol: Yerine göre kullanılan ‘siyasetler’

Araştırmadaki sorulardan biri şöyle: “Batı ülkelerindeki tüm demokratik kurallar Türkiye’de de uygulanmalı mıdır?”

Bu soruya evet diyen AK Partililerin oranı yüzde 31’de kalıyor. MHP’lilerde yüzde 28.

Halbuki AK Parti’nin 2001 kuruluş bildirisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi özgürlüklerin temel dokümanı olarak tanımlanmıştı. AİHM kararlarının bağlayıcılığını Anayasa’nın 90. Maddesine ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’na koyan da 2004 yılında AK Parti iktidarıydı!

Bugün ise “AİHM kararları bizi bağlamaz” diyor!

Batı ülkelerindeki tüm demokratik kuralların ülkemizde uygulanmasına evet diyenlerin oranı muhalefet partilerinde yüzde 70-74 arasında…

Birkaç asırdan beri devlet yönetimi konusunda temel değerlerde anlaşamamış, kuralları oturtamamış, hukuku üstün hale getirememiş bir toplam manzarasıdır bu. Hukuk anlayışı, güç sahibi olup olmamaya göre değişiyor!

Ak Parti’de de evrensel anlamlarıyla demokratik hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi kavramların özümsenmiş değerler değil, yerine göre kullanılan ‘siyasetler’ olduğu bellidir

Taha Akyol’un yazısı