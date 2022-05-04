Taha Akyol: S-400’lerin teknik zaafı ortaya çıktı

Ukrayna savaşında, Türk yapımı Bayraktar TB2’ler karşısında S-400’ler kendi Rus mevzilerini ve Moskva adlı savaş gemisini koruyamadı.

Böylece S-400’lerin teknik kapasite zaafı da ortaya çıktı.

Daha önemlisi, Rusya’dan iki adet S-400 savunma sistemi almak, Türkiye’yi bir çıkmaz sokağa sürükledi. Ne kullanabiliyoruz ne de üstüne kilit vurabiliyoruz. Üstelik bu yüzden F-35 projesinden dışlandık…

Bu kayıpların bedeli milyarlarca dolar…

Hepsi bu değil. Dış politikada “eksen kayması”, diğer bir deyişle yalnızlaşma işte bu S-400’lerle pekişti…

Taha Akyol’un yazısı