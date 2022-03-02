Taha Akyol: Otokrasinin hürriyet ve demokrasi korkusu

Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağı çoktan açıklanmıştır. Ukrayna’nın ve hatta Avrupa’nın nükleer askeri güç olan Rusya için tehlike oluşturması düşünülemez. Fakat Büyükelçi Ümit Pamir’in İpek Özbey’e söylediği gibi, Putin ve Rus otokrasisinin hissettiği tehdit; Slav ve Ortodoks Ukrayna’nın Batı’ya girerek demokratik bir ülke halinde “yeni bir modelle ortaya çıkması”dır.

Yine aynı psikoloji: Otokrasinin hürriyet ve demokrasi korkusu.

Şüphesiz Ukrayna’da savaşı dev gücüyle Putin kazanacak ama, faturası çok ağır olacak; iktisadi ve sosyal faturasından bahsediyorum.

Türkiye’nin yeri Batı ittifakıdır…

İktisadi yaptırımlar konusunda bizim ihtiyatlı olmamız, Rusya ile iktisadi ilişkilerimize özen göstermemiz lazım. Fakat Avrupa Konseyi’nde tek başımıza “çekimser” kalmayıp müttefiklerimizle birlikte oy kullanmalıydık; Türkiye’nin dünyadaki yerini göstermek bakımından bunun büyük değeri olurdu.

Çekimser oy büyük yanlış oldu.

Taha Akyol’un yazısı