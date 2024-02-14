Taha Akyol: Mehmet Şimşek’in hemen her açıklaması, vahim yanlışların tescili mahiyetinde

Mehmet Şimşek’in hemen her açıklaması, özellikle CB sistemindeki vahim yanlışların tescili mahiyetinde… Evvela “rasyonel zemine dönüş” sözü… Nasıl irrasyonel zeminlerde sürüklenmişiz, değil mi?

Ya, Osman Cevdet Akçay hocanın sözünü ettiği, “kopmuş ekonomi linkleri”, bunları kim kopardı? Yanlış politikalar tabii.

Şu sözler de Şimşek’ini:

“Refah üretmeyen büyüme ve yüksek enflasyon geçim sıkıntısı getirir. Büyümenin kaynağını tüketime, kentsel ranta, (yani) verimliğe katkısı sınırlı projelere dayandırmak doğru değildir” (8 Şubat)

Bu sözler, son on yılın, daha net olarak son beş yılın özetidir. Geçmişte ekonominin başındayken Ali Babacan ve Mehmet Şimşek bunları söylediğinde, meydanlarda “bunlar faizci” denilerek yuhlattırılmıştı. Kayıp yılların ardından şimdi acı, seçimlerden sonra daha acı ilaçlarla tedaviye çalışıyoruz.

Taha Akyol’un yazısı