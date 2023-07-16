Taha Akyol: Mehmet Şimşek’in ‘Gri Liste’ açıklaması

“Gri Liste” olayı, “kara paranın aklanması”na karşı tedbir alma konusunda bir hassasiyetsizlik…

Şimşek, ‘Gri Liste’da olmanın “sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması” ve “sendikasyon kredilerinde maliyet artışı” gibi bazı olumsuz etkileri olduğunu söylüyor.

Görüyor musunuz? Yine ‘aman döviz, canım döviz…’ Halbuki öncelikle “hukuk” ve “etik değerler” hassasiyeti olsaydı hem bu duruma düşülmezdi, hem telafisi için iki yıla yakın zaman geçirilmezdi.

Türkiye uluslararası “Yolsuzluk Algı İndeksi”nde 2012 yılında 4.9 puanla 54. sıradıydı. Yeni AB üyesi olmuş ülkelerden iyiydi bu sıra. Dikkat ediniz, 2001’den başlayan reformların ve 2004’te hızlanan AB sürecinin eseriydi bu tablo.

Fakat Türkiye “Yolsuzluk Algı İndeksi”nde 2022 sonunda 101. sıraya düştü. (31 Ocak 2023 günlü açıklama)

Artık reformların rafa kalktığı, AB kriterleri yerine “dış güçler” söyleminin hakim olduğu yıllar! Hem milli gelirimiz düştü hem yolsuzluk algısı zirve yaptı… AB Türkiye’ye yıllardan beri “yolsuzlukla mücadele kanunlarını çıkarın” diyor, çıkarmıyoruz. “Siyasi Etik Kanunu” meclis mahzeninde küfleniyor.

Taha Akyol’un yazısı