Taha Akyol: Kılıçdaroğlu’nun teklifi güvence vermek içindi

Araştırma şirketi MetroPOLL’e göre, CHP iktidarında başörtüsü sorunun çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 35’i buluyor, büyük bir kitle… İktidar bu seçmen kitlesinin desteği için, bugünkü CHP’yi başörtüsü karşıtı göstermeye çalışıyor. Yetmiş yıl geride kalmış baskıları sürekli hatırlatıyor, başörtüsü konusunu sürekli gündemde tutmak istiyor. Şimdi anayasa konusu yapma niyetinde.

Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki kanun teklifi, hala endişelenen, CHP’den korkan yüzde 35’lik kitleyi bir güvence hissi vermek içindi. Cumhurbaşkanı bunu fırsat olarak değerlendirdi, meseleyi anayasa değişikliğine taşıdı.

Taha Akyol’un yazısı