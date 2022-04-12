Taha Akyol: Heterodoks politikalar milli geliri 8 bin dolara düşürdü

Bakan Nebati, uyguladıkları politikaları “müthiş bir paradigma değişikliği” diye niteliyor.

İşte öngörü mesafesini daraltan, öngörülerin yanlış çıkmasına ve bu yanlış öngörülere dayalı politikaların krize sürüklenmesine yol açan asli zihniyet faktörü budur!

Yüzlerce yıl on binlerce ekonomik olayda test edilerek sınanmış modern iktisadı bırakıp hiç denenmemiş, teorisi yapılmamış, bu yüzden öngörü kazandırmayan “benim tezim”le ekonomi yönetmek! Neticesi, kriz.

Halbuki ‘ortodoks’ politikalar bu iktidarın ilk on yılında milli gelirimizi kişi başına 12 bin dolara çıkarmıştı, heterodoks politikalar ise 8 bin dolara düşürdü… Özeti bu.

Taha Akyol’un yazısı