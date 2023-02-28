Taha Akyol: Erdoğan yapamaz değil, yapmaz

Nasıl bir 2023 hatta 2024 yaşayacağız, görüyor musunuz?

Erdoğan bunun altından kalkabilir mi?

Önümüzdeki çok büyük zorlukların altından “kim?” kalkar sorusu yanlıştır. “Nasıl?” kalkılır diye sormak lazım. Cevabı da belli: Dış açığı azaltacak, başta Merkez Bankası olmak üzere kurumları bağımsız kılan ve en liyakatli uzmanlarla donatan yapısal reformlar…

1999 depreminin altından kalkmamız da aynı reformlar sayesinde olmuştu.

Erdoğan seçimleri kazansa bile bu reformları yapar mı? Yapamaz değil, yapmaz. Güç tutkusu, elindeki kurumların “laf dinlemeyen” hale gelmesine izin vermez. Dönüş yapması, ekonomiyi küçülten yanlışları kabul etmesi olur, içine sindirebileceği bir şey değildir. Zaten hiçbir dönüş işareti yok, hâlâ faiz indirtiyor!

Millet İttifakı yapar mı? Çok kaliteli ve çok sayıda iktisatçıları var, elbette yapar.

Taha Akyol’un yazısı