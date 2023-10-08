Taha Akyol: Erdoğan artık ‘Ey….’ demiyor 

Ak Parti lideri Erdoğan’ın özellikle de CB sistemi sürecindeki konuşmalarında “bizim medeniyetimiz fetih medeniyetidir” ve “bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor” şeklindeki söylemleri bunun tipik tezahürleridir. (27 Ağustos 2018 ve 16 Mart 2019 tarihli konuşmaları).

Ekonomik krizin hükümetin yanlış politikalarından doğduğu düşüncesini önlemek için “küresel güçler diz çöktürmek için ekonomimize saldırıyor”denildi. Batı ile sorunlar çıktığında “bunlar Haçlı ittifakı” da denildi…

Ama Şubat ayında Maraş ve Hatay merkezli depremler Türkiye gerçek bir felaketi yaşarken hiçbir “dış güç” bundan istifadeye kalkmamış, aksine yardıma koşmuşlardı.

Yunanistan’la Türkiye arasındaki yüksek tansiyon bile depremden sonra inmeye başlamıştır.

Bu hafta dış güçler paranoyasına kapılmadan siyaset yapmanın iki somut örneğini gördük. Ekonomide Şimşek, dış politikada Fidan.

Erdoğan da artık “Ey….” demiyor.

Taha Akyol’un yazısı