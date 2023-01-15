Taha Akyol: Düyunu Umumiye faizi bile bunun altındaydı

2023 bütçesinde faize ayrılan kalem 565,6 milyar lira! Nasıl olsa bu da seçim sonrası yine vatandaşın cebinden çıkacak!

Bunların hepsi halının altında, seçim sonrasını bekliyor!

Ve Erdoğan sesleniyor:

“Ey gayri milliler, burayı iyi dinleyin: Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu!”

İşte propaganda ustalığı dediğim bu… Taraftarlarını inandırmaktadır.

Kim çıkıp da soracak, dış borcumuz ne kadar diye? 450 milyar dolar biliyorsunuz.

İYİ Partili Prof. Bilge Yılmaz dün açıkladı: “Yunanistan, bugün 1000 dolar borç almak için yıllık 41 dolar faiz ödeyecek. Biz, 1000 dolar borçlanmak için 97.5 dolar faiz ödüyoruz!”

Düyunu Umumiye faizi bile bunun altındaydı. İktidardan kim çıkıp “hani nas vardı?” diye soracak?

Yerli ve milli kavramı kültürel alanda değerlidir. Ekonomiyi ise ekonomi biliminin kavramlarıyla konuşmak gerekir. Kime anlatacaksınız bunu?..

Taha Akyol’un yazısı