Taha Akyol: Devlet yönetimini ‘bizden’lerle donatınca işler bozuluyor

Gerçekten devlet yönetimini “bizden”lerle donatınca işler bozuluyor. Bunu Koçi Bey de yazmıştı, Cevdet Paşa da…

Merkez Bankasını konuşurken Bilge Yılmaz eski başkanlardan Durmuş Yılmaz, Süreyya Serdengeçti, Bülent Gültekin gibi isimlerden övgüyle bahsetti. Bugün bile yüksek vasıfta ekonomistler bulunduğunu ama etkili olmadıklarını, sadece kendilerinin dışında verilen kararlara teknik gerekçe yazmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Zihnimizi felç eden “bizden” hastalığından kurtulup bir de sorunların çözümüne bu açıdan baksak: Eğitim, bilgi, uzmanlık, liyakat…ya da bilgiyle düşünen insan tipi.

Taha Akyol’un yazısı