Taha Akyol: Cumhur ittifakının HDP stratejisi seçmenin sandığa gitmemesini sağlamak

İstanbul’da HDP’nin oyu 1 milyon 200 bine yakındı. “Tarafsız” kalarak sandığa gitmeselerdi İstanbul’u Cumhur ittifakı kazanabilirdi. 800 bin oy farkıyla İmamoğlu kazandı….

HDP seçmeni sandığa gitmemesi iktidar lehine olur… Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri için de temel stratejilerinden biri, 6 milyon civarındaki HDP’li seçmenin, Öcalan’ın deyişiyle “tarafsız” kalmasını, sandığa gitmemesi sağlamak olacaktır. Bu olursa cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın kazanması kolaylaşır…

Bunu sağlamak için nasıl çalışacağı belli.

Muhalefeti “terör işbirlikçisi” diye suçlayarak, HDP’yi “gizli 7. Ortak” gibi göstererek bir taraftan milliyetçi oyları çekmeye çalışmak, diğer taraftan “biz öyle değiliz” tepkisiyle Altılı Masa’nın HDP’ye karşı düşmanca davranmasını sağlamak…

Taha Akyol’un yazısı