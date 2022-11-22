Taha Akyol: Bugün, dış politikada Putin’den başka ‘dostum’ kim?

Mısır’la yedi yıl süreyle büyük kavgalar ettikten sonra iki yıldır barışmaya çalışmak, iktidarın dış politikasını anlamada tam bir ‘örnek olay’dır. Kabaca 2011’den itibaren devlet siyasetinin teamüllerden ve kurumsallıktan uzaklaşarak şahsileşmesi dış politikada yalnızlaşmaya yol açtı; bugün dış politikada Putin’den başka “dostum” kim?..

Ekonomide ise uluslararası piyasalardan tefeci faiziyle dolar borçlanan, 2023 bütçesinde faize 556 milyar lira ayıran bir ülkeyiz.

Erdoğan şimdi bu tabloyu kısmen düzeltmek istiyor. Kısmen diyorum, Araplarla ilişkilerimizi düzeltmeye çalışırken Batı ile ilişkilerimizdeki demokrasi ve hukuk sorunlarında bir “reform” işareti bulunmadığı gibi ekonomide de kurumsal politikalardan “epistemolojik kopuş” devam ediyor.

Taha Akyol’un yazısı