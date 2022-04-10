Taha Akyol: Bu karar ‘Eyyy…’ döneminin nasıl bittiğinin bir örneğidir

Hukukta, kamu düzeni nerede ihlal edildiyse oranın mahkemesi yetkilidir. Türkiye doğru bir kararla Kaşıkçı cinayetini soruşturmuş ve yargılamaya başlamıştı. Ama dosyayı Suudi Arabistan’a devrediyor!

Döviz için tabii.

Bu karar “Eyyy…” döneminin nasıl bittiğinin bir örneğidir bu. Mısır ve İsrail’le neler söyledik, şimdi nasıl davranıyoruz, değil mi?

Ermeni sorununa “soykırım” diyen Biden’a bile “eyyy…” diyemediğimiz bu dönemde, Kaşıkçı dosyasının Suudi faillere teslim edilmesi sürpriz değil.

128 milyar doları harcadık, swap işlemleriyle döviz bulmamız lazım.

Dünyaya meydan okumak da yanlıştı şimdiki aşağıdan alma tavrı da…

Taha Akyol’un yazısı