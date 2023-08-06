Taha Akyol: Bu kampanya ortamında, vatanın ciddi sorunları gölgede kaldı

Son seçimler üzerine yapılan bütün tahlillerde “yükselen milliyetçilik” faktörü vurgulandı. Katılıyorum. Fakat bu yükseliş, fikir sahasında büyük eserler verilmiş olduğu için değildi. ‘Fikir’den ziyade tepkisel duygular halindeydi.

Dış güçler, beka, emperyalizm, mandacılar, hainler gibi kavramlarla ifade edilen bir tür “vatan tehlikede” duygusu yaratılmıştı. Böyle ortamlarda her millette milliyetçi duygular yükselir.

Fakat bu kampanya ortamında, ekonomi ve dış politika, ülke içinde kurumların düştüğü zafiyet gibi vatanın ciddi sorunları gölgede kaldı…

Taha Akyol’un yazısı