Taha Akyol: Bakanlık hukuku üstün tutabilirdi, tutmadı

Cemal Kaşıkçı dosyasının Adalet Bakanlığının kararıyla Suudi Arabistan’a devrilmesi adalet tarihimize düşen lekelerden biridir. Siyaset yine hukuka galabe çalmıştır.
Evet bakanlığın kararı “kanuna uygun”dur, fakat kanun dosyanın devrilmesini emretmiyor, “devredilebilir” diyordu, bakanlık hukuku üstün tutabilirdi, tutmadı.
Siyaset, dün Arap ülkelerine “topunuz bir Türkiye etmezsiniz” diye meydan okuyordu. (14 Ekim 2019)
Merkez Bankamızdaki 128 milyar dolar henüz erimemişti…
Şimdi öyle mi? Boşalan rezervlerin yerine swaplarla dolar koymak lazım. BAE’den başlayarak Petrol emirleriyle, krallarıyla iyi ilişkiler kuruyoruz…
İsrail bile artık “başka” oldu iktidarın gözünde.
Feda olsun Kaşıkçı dosyası…
O meydan okumalar yanlıştı… Bu aşağıdan alışlar da yanlış.