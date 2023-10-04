Taha Akyol: Ali Yerlikaya’nın içişleri bakanlığına getirilmesi iyi oldu

Seçimlerden sonra bakanların yenilenmesinde Süleyman Soylu’nun gönderilip yerine Ali Yerlikaya gibi ‘devlet tecrübesi’ne sahip, ağırbaşlı ve meslekten idareci bir ismin getirilmesi iyi oldu. Yerlikaya tahrikçi konuşmalar yapmayan, siyasi ihtiras peşinde koymayan, sözleri ciddiye alınabilir bir İçişleri Bakanı’dır.

Bir hükümette özellikle İçişleri ve Adalet Bakanları ağırbaşlı, olgun, ehliyetli, birleştirici isimler olmalı.

Yerlikaya döneminde organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar, bu örgütlerin daha önce nasıl müsamaha gördüğünü ortaya koyduğu gibi Bakanlığın her türlü “suç”a karşı kazandığı kararlılığın da bir göstergesidir.

Terörle mücadele devlet politikasıdır. Türkiye’de hiçbir hükümet terörle mücadelede zaaf göstermedi. Bu açıdan eleştirilecek bir hükümet varsa, bu iktidarın “çözüm süreci” döneminde PKK’nın bölgede “silah stokları” yapmasına göz yummuş olmasıdır. (Erdoğan’ın konuşmaları, 22 Ağustos 2013 ve 7 Eylül 2015)

O stokları, hendekleri, dehlizleri sökmek için Türkiye, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında belirtildiğine göre, 2016 yılında 480 şehit verdi, 4 binden fazla asker ve polis yaralandı. Öldürülen terörist sayısı 2.500 civarındadır. (AYM, B. No: 2017/36722, pargaraf 13)

Böylece PKK’nin yurt içindeki mevzileri yok edilmiş, organizasyonu çökertilmiş, 2017’den itibaren PKK’nin eylem kapasitesi yıldan yıla gerilemiştir. crisisgroup.org sitesine göre, 2016’da 150’ye yakın olan terör olayları, 2022 sonunda 20’nin altına düşmüştür.

Bu başarıda MİT’in artan istihbarat ve operasyon kapasitesinin rolü büyüktür.

Taha Akyol’un yazısı