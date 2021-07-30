Tablet pazarında aslan payı yine Apple ve Samsung’un

Pandemi dönemiyle birlikte evden çalışmanın artması tablet satışlarını yükseltti. Yılın ikinci çeyreğinde Apple yine pazarın en büyük oyuncusu olmaya devam ederken, Android dünyasında liste başı bir kez daha Samsung.

Fotoğraflar: Apple, Samsung

Shiftdelete’nin haberine göre temmuz ayının bitimine doğru dünyadaki pek çok üretici, 2021’in ikinci çeyreğine dair mali raporlarını yayınlamaya başladı. Mali raporlar pandemi döneminde elektronik tüketimin arttığını gösteriyor.

Özellikle evden çalışıldığı bu süreçte gözde ürünlerden biri ise tabletler. Tablet satışları bu dönemde yüzde 5 artarak 45.2 milyon birime ulaştı.

Tablet pazarında bu yıl zirvede yine Apple var. Firma, nisan ve haziran ayları arasında ortalama 15.82 milyon iPad satarak yüzde 35’lik pazar payını korudu. Apple’ın yüzde 35’lik pazar payında en etkili modeli iPad Pro (2021) oldu. Bu model Apple’ın yüzde 35 pazar payında yüzde 11’lik kısmı tek başına üstlendi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın ilk yarısında Apple’ın ardından tablet sektöründeki en büyük ikinci üretici konumunda. Özellikle şirketin Galaxy Tab serisi, küresel sevkiyatların yüzde 18’ini oluşturarak 8.2 milyon birime ulaştı. Mali verilere göre Samsung’un pazar payı, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2.1 puan arttı. Bu da, firmanın ikinci sıradaki yerini korumasındaki en büyük etken oldu.

Tablet pazarındaki üçüncü marka ise Lenovo. Akıllı telefon pazarında Motorola sayesinde iyi bir ivme yakalan üretici, tablet pazarında da haziran ayındaki yüzde 67 artışı ile 4.7 milyon sevkiyat yaptı.

Lenovo’nun ardından gelen markalar ise Amazon ve Huawei.

Strategy Analytics’e göre hibrit çalışma ve daha fazla dijitalleşme, tabletlere olan talepleri gelecekte daha da artıracak.