Suriye geçici hükümetiyle, Dürziler çatıştı: İki ölü, sekiz yaralı

Suriye’de geçici hükümet güçleriyle, Süveyda Askeri Meclisi’ne bağlı Dürzi gruplar arasında çatışma çıktı. İki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

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Dün Muhammed peygamberi hedef alan bir ses kaydı sosyal medyada yayınlanmış, kaydın Dürzi bir din adamına ait olduğu öne sürülmüştü.

Birçok ilde söz konusu ses kaydı protesto edilirken, Suriye yönetimi Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramane Mahallesi’ne takviye güç konuşlandırdı.

Bunun üzerine başkent Şam’a yaklaşık sekiz kilometre mesafedeki mahallede geçici hükümet güçleriyle, Dürzi gruplar arasında silahlı çatışma çıktı.

AA’nın aktardığına göre çatışmalarda iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Olay sonrası bazı Dürzi liderleri, ses kaydının Dürzi toplumunun görüşünü yansıtmadığını belirterek, ‘fitneden uzak durulması’ çağrısı yaptı.

Al Arabiya‘nın aktardığına göreyse çatışmalar bitti.

Dürziler, Suriye’nin güneyinde Süveyda kentini kontrol ediyor. Kısa süre önce güçlerini Süveyda Askeri Meclisi altında birleştiren Dürziler, Suriye geçici yönetiminden federalizm talep ediyor.

İsrail de Dürzilere karşı herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceklerini söylüyor.