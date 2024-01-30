Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den yedi kulübe para cezası verdi.

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TFF’den paylaşılan açıklamada Süper Lig’in 22’inci haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Başakşehir, Adana Demirspor, Rizespor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK’ye çeşitli gerekçelerle para cezası uygulandığı belirtildi.

Trabzonspor’a 424 bin lira, Fenerbahçe’ye 380 bin lira, Gaziantep FK’ye 224 bin lira, Adana Demirspor’a 140 bin lira, Çaykur Rizespor’a 112 bin lira, RAMS Başakşehir’e 40 bin 500 lira ve İstanbulspor’a 31 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu’nun müsabaka hakemine hakareti sebebiyle üç maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Alanyaspor Antrenörü Orhan Çıkırıkçı’yaysa hakeme sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle bir maç men cezası uygulandığı bildirildi.

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou’nun rakip takım oyuncusuna ciddi faulü nedeniyle iki maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi.