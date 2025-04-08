Süper Lig'den sekiz kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’den sekiz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor ve Kasımpaşa ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor, Yönetim Kurulu üyesi Taner Fikret Saral’ın ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları’ nedeniyle ve Alanyaspor da ‘talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle disipline gönderildi.

Ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Kayserisporlu oyuncular Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Fikret Saralı da PFDK’ya sevk edildi.