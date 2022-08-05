Süper Lig’de kazananlara ödenecek tutarlar belli oldu

Süper Lig’de takımların en önemli kazanç kapılarından biri yeni sezonda da yayın geliri olacak. 2022-23 sezonunda takımların başarılarına göre elde decekleri ücretler belli oldu.

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Yayın bedeli geçen sezonlara oranla düşse de bilhassa Anadolu kulüpleri için bu kalem, adeta can suyu niteliği taşıyor. Yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmeye göre 2022-23 sezonunda kulüplere 2 milyar 200 milyon lira dağıtılacak.

Katılım hakkı 33,4 milyon lira

Yayın gelirinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve alt liglere ayrılan pay çıktıktan sonra yüzde 37’lik kısım her takıma eşit oranda dağıtılıyor.

Bu çerçevede ligde bulunan 19 takımın her biri 33 milyon 416 bin lira alacak.

Galibiyet ödülü 2,3 milyon lira

Yayın gelirinin yüzde 46’lık kısmı performansa göre paylaştırılıyor.

Buna göre takımlar, alacakları her galibiyette 2 milyon 300 bin lirayı kasasına koyacak. Beraberlik halinde bu ödül yarıya inecek.

Geçmiş şampiyonluk ödülü 2,86 milyon lira

Geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlar için yayın gelirinden yüzde 11’lik pay ayrılıyor.

Böylece takımlar, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin liralık ödülün sahibi olacak.

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Yeni sezonun şampiyonluk ödülü 33,2 milyon lira

Yayın gelirinin yüzde 6’lık kısmı, yeni sezonda ilk altı sırayı alacak takımlara dağıtılacak.

Şampiyonluğa uzanacak takım bu kalemden 33 milyon 200 bin lira kazanacak.

Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü takım 19,9 milyon lira, dördüncü takım 13,2 milyon lira, beşinci takım 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.

Şampiyon takım 7 ila 11 milyon avro elde edecek

Yeni sezonda her takım 36 maça çıkacak.

Şampiyon olacak takımın 30 maç kazandığı varsayılarak yapılan hesaplamada (son 5 sezonun galibiyet ortalaması 27), kazanılacak toplam ödül 7 ila 11 milyon avro.

Aradaki 4 milyon avroluk sapmanın gerekçesi ise yayın gelirindeki şampiyonlar payı.

Geçmişinde 22 lig şampiyonluğu bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezonda 30 maçlık galibiyetle şampiyon olursa 198 milyon lira gelir elde edecek. Bu kazancın bugünkü döviz kuruyla karşılığı yaklaşık 10,8 milyon avro. Aynı şekildeki hesaplamaya göre Fenerbahçe 10,38 milyon avro, Beşiktaş 9,9 milyon avro, Trabzonspor da 8,5 milyon avro kazanabiliyor.

Ligde daha önce şampiyonluk yaşamayan bir takımın mutlu sona ulaşması halinde ödül miktarı 7,4 milyon avro.

Bu rakamlar, yüksek maliyetli kadrolara sahip dört büyükler için beklentilerin ve giderlerin çok altında kalıyor.