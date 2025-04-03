Süper Lig'de haftanın programı: Derbinin hakemi Mehmet Türkmen

Trendyol Süper Lig’de 30’uncu hafta yarın tek maçla başlıyor.
Pazar oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi’yle (VeTAS) belirlendi.
30’uncu hafta program ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 | Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi
13.30 | Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 | RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 | Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar
13.30 | Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 | Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 | Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
Galatasaray haftayı bay geçiyor
Lider Galatasaray’sa haftayı bay geçecek.