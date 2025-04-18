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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig'de haftanın programı: Bugün iki maç var

Trendyol Süper Lig’de 32’nci haftası bugün iki maçla başlayacak.

Fotoğraf: AA

Haftanın programı şöyle:


Bugün

20.00 | Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 | Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

Yarın

13.30 | Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 | Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 | Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar

13.30 | RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 | Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 | Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi

20.00 | Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)

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