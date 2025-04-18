Süper Lig'de haftanın programı: Bugün iki maç var

Trendyol Süper Lig’de 32’nci haftası bugün iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Bugün
20.00 | Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 | Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)
Yarın
13.30 | Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 | Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 | Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Nisan Pazar
13.30 | RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 | Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 | Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)
21 Nisan Pazartesi
20.00 | Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)