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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de görünüm: Galatasaray kapanış maçında kazandı, Trabzonspor liderliğini sürdürdü


Süper Lig’de bitime beş hafta kala Galatasaray kapanış maçında Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Haftayı bir puanla kapatan Trabzonspor’sa liderliğini sürdürüyor.

Fotoğraf: AA

Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un puanı 73.


Göztepe’yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK’yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.

Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’u yenerek yükselişini sürdürdü.

Sonuçlar

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR332110260283273
2.FENERBAHÇE33188758352362
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33187856362061
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK331661146321454
5.ADANA DEMİRSPOR331410949371252
6.AYTEMİZ ALANYASPOR33157115955452
7.BEŞİKTAŞ33131284941851
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR33148114339450
9.ATAKAŞ HATAYSPOR33147125051-149
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK33138124048-847
11.KASIMPAŞA33128135347644
12.GALATASARAY33128134447-344
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR331012114343042
14.YUKATEL KAYSERİSPOR33119134654-842
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ33118144248-641
16.GZT GİRESUNSPOR33117153539-440
17.ALTAY3386193449-1530
18.ÇAYKUR RİZESPOR3386193359-2630
19.GÖZTEPE3376203757-2027
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3355232355-3220

34. hafta maçları

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

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