Süper Lig’de 32’nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı ve hakemler şöyle:

12 Nisan Cuma

Trabzonspor – Sivasspor: Ümit Öztürk

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa – Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü – Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor – Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş – Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor – Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Emre Kargın

16.00 Hatayspor – İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Nisan Pazartesi

20.00 Alanyaspor – Galatasaray: Cihan Aydın