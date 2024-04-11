Süper Lig’de 32’nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı ve hakemler şöyle:
12 Nisan Cuma
Trabzonspor – Sivasspor: Ümit Öztürk
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa – Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü – Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor – Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş – Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor – Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Hatayspor – İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük – Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Nisan Pazartesi
20.00 Alanyaspor – Galatasaray: Cihan Aydın