Süper Lig’de 21, 22 ve 23’üncü hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 21, 22 ve 23’üncü haftalarının programını açıkladı.
Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 21, 22 ve 23’üncü haftalarının programını açıkladı.
Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 21, 22 ve 23’üncü haftalarının programını açıkladı.
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