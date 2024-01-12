Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de 21, 22 ve 23’üncü hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 21, 22 ve 23’üncü haftalarının programını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

SON HABERLER