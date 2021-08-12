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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig yarın Beşiktaş-Rize maçıyla başlıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.  Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş ligde geçen sezonu şampiyon tamamlamış ve kadrosunu büyük oranda korumayı başarmıştı.


Siyah-beyazlılar, hazırlık döneminde ise Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor’la özel maç yaptı. Başakşehir’i 1-0 yenen Beşiktaş, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor’a ise 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş ayrıca ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve sekiz yenilgi yaşadı. Beşiktaş, son sekiz sezondaki açılış maçlarının yedisini kazanırken, sadece birinden mağlup ayrıldı.

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