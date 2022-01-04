Süper Kupa yarın Katar’da sahibini bulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15’inci kez düzenlenen Süper Kupa’da yarın Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanacağı yer ise Katar.

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2006 yılından beri oynanan Süper Kupa’nın ilk üç organizasyonu Türklerin yoğun yaşadığı Almanya’da düzenlenmişti. Katar ise organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak.

Katar’ın başkenti Doha’daki karşılaşma saat 20:45’te Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak ve ATV’den yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler.

Kupada altı kez yer alan Beşiktaş bugüne kadar sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006’daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017’deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu. Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti olan Antalyaspor ise Süper Kupa’da ilk kez oynuyor.

Süper Kupa’yı şimdiye dek en çok kazanan takım altı kez ile Galatasaray.