Sultan Uçar: Eğitimde ipler Diyanet'in eline geçti

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AKP’nin, KHK’lar ve ÇEDES gibi projelerle şimdiye kadar illegal yaptığı şeri eğitim yasalaştı. MEB kadrolu, pedagojik formasyonlu 50 bin din kültürü öğretmeni yok sayıldı. Anaokulundan, üniversiteye eğitimde ipler, Diyanet’in eline geçti.

Diyanet’in istediği kişiler okullara, ‘Baş imam, vaiz, manevi danışman, abi, abla…’ gibi sıfatlarla atanacak. ‘Sıraya sürtünerek oturmak günah’ diyen de, ‘Atatürk, din düşmanı’ diyen de, yasa gücüyle sınıfa girecek. Kars’tan Edirne’ye onlarca okulda; sınıfta maket mezarlarla sabır dersi, kanlı kol bacaklarla cihat, elde bıçakla kurban kesimi dersi sıradanlaşacak.

Diyanet’i kuran Atatürk’ün adını ağzına bir kez bile almayan DİB Ali Erbaş, muadil Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı oldu. Geceyarısı yasa değişikliğiyle AKP imamlarına teslim edilen gerici eğitimden çocuklarınızı koruyun!

Sultan Uçar’ın yazısı