Sultan Özer: Eskisini tanımazken yeni anayasa nasıl olacak?

Meclis kulislerinde ve siyasi çevrelerde “Yeni bir anayasanın en geniş toplumsal mutabakatı sağlayan metin” olması gerektiği, “Mevcut Anayasa’yı bile tanımayan iktidarın yapacağı yeni anayasanın nasıl olacağı” tartışmaları da yapılıyor.

“Kapsayıcı, kuşatıcı, demokratik ve sivil bir anayasa yapılması meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bundan sonraki süreçlerinde de öncelikli ödevlerinden biridir” diyen Numan Kurtulmuş, “Meclisin, vatandaşın verdiği oyların yüzde 95’ini alan bir temsil kabiliyeti olduğu” görüşünde. Yani, “Bu Meclis anayasa yapabilme gücü ve yeterliliğine sahip” mesajı veriyor Kurtulmuş. Peki durum ne? Kulislerde neler konuşuluyor? Ortak bir anayasa metninde uzlaşacak bir Meclis yapısı olduğu söylenebilir mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Uymayacağınız bir anayasayı değiştirecek misiniz? Son anayasa Sayın Erdoğan için yapıldı. Bu anayasaya uyuyor mu? Ben AİHM kararlarına uymadığını biliyorum. AYM kararlarını son Can Atalay örneğinde, tanımıyor. 1 Mayıs’ta Taksim’in açılmasına ilişkin AYM kararına uymuyor. Pek çok AYM kararına uymuyor” diyor ve ekliyor; “Mevcut Anayasa’ya uyan bir Erdoğan bizimle geleceğe dönük bir anayasa konuşabilir.”

Yani Erdoğan’a ve Numan Kurtulmuş’a “Önce mevcut Anayasa’ya uyun, sonra değişikliği konuşalım” diyor Özgür Özel.

Sultan Özer’in yazısı