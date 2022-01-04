Şükran Soner: Freni patlamış olumsuz gidiş

Yeni yıla girişte yaşanan zam patlamasının ekonomistlerce değerlendirmelerinde ise son zamların öncelikle ithalat bağımlılığını artıracağı vurgusu vardı. Ülkemiz sanayisinin durma noktasında olduğu gerçeğinin altı çiziliyorken, zamların neden Bakanlar eliyle açıklanmadığının da sorgulaması yapılıyor. Son günün zamlarının gök gürültüsü gibi geldiğinin de altı çizilirken yüzde 30 – yüzde 50 oranları arasında dolaşan son zamların, tüketiciye bağlantılı yansımasının maliyetlerinin yüzde 80’leri bulacağının kaçınılmazlığına da işaret ediliyor.

İcra dosyaları yığılırken freni patlamış olumsuz gidiş için “kur korumalı mevduat” icazeti noktasına da gelinmiş olduğunun vurgusu yapılıyor. Sorumluluğun ise “Kapalı kapılar arkasında birkaç kişiye dayalı yönetime ait olduğunun” unutulmaması isteniyor.

Şükran Soner’in yazısı