Şükran Soner: 20 yıllık iktidarları sürecinin hiçbir girdi çıktısının kaydı yok

20 yıllık iktidarları sürecinin hiçbir girdi çıktısının kaydı yok.. Merkez Bankası’nın bile, en son dönemlere ilişkin girdi çıktısı dahi bilinmiyor. Bizim savımız değil elbet, bilgi almak isteyen milletvekillerinin sorularına dönük ilgili bakanlıklar, bakanlara yönelik verilen soru önergelerinin yanıtlarından ortaya çıkan bir tablo bu. Her gün birden fazla soru önergesine verilmiş boş yanıtların örnekleriyle yüzleşiveriyoruz. Meclis’e sorumluluk duymayan atamalı bakanlar yönetimindeki bakanlıklardan milletvekillerinin sorularına yanıt verilmiyor.

Şükran Soner’in yazısı