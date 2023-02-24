‘Succession’ için yolun sonu: Dördüncü sezonuyla ekranlara veda edecek

HBO’nun Emmy ve Altın Küre ödüllü dizisi ‘Succession’ dördüncü sezonuyla ekranlara veda edecek.

Fotoğraf: HBO

Milyarder Roy ailesinin çalkantılı hayatını konu alan Succession’ın yaratıcısı Jesse Armstrong, New Yorker‘a verdiği röportajda dizinin dördüncü sezonda final yapacağını ve herhangi bir devam dizisi gelmeyeceğini açıkladı.

Ancak Armstrong’un da kafası karışık… Belki de yeniden çekebileceğinin sinyalini şu sözlerle verdi:

“Bir süre yalnızlık duyacağım. Londra sokaklarında gezinirken kendime ‘Ben ne yaptım?’ diye soracağım. Muhtemelen altı ay içinde herkesi arayıp yeniden başlamayı teklif edeceğim.”

Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu, Logan’ın Kendall, Roman ve Shiv’e olan ihanetinin sonrasıyla devam edecek.

Succession, final sezonuyla 26 Mart’ta HBO’da olacak.